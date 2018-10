USA schicken mehr als 5.200 weitere Soldaten an mexikanische Grenze

Quelle: Reuters USA schicken mehr als 5.200 weitere Soldaten an mexikanische Grenze (Symbolbild)

Zur Abschreckung Tausender Migranten aus Mittelamerika schicken die USA mehr als 5.200 weitere Soldaten an ihre Grenze zu Mexiko. 800 Soldaten befänden sich derzeit auf dem Weg in diesen Einsatz, sagte US-General Terrence O'Shaughnessy am Montag (Ortszeit) im Pentagon.