Kirche führt Gedenktag für Opfer sexuellen Missbrauchs ein

Quelle: Reuters Kirche führt Gedenktag für Opfer sexuellen Missbrauchs ein (Symbolbild)

Die katholische Kirche in Deutschland führt einen Gedenktag für die Opfer des sexuellen Missbrauchs ein. Sie greift damit eine Anregung von Papst Franziskus auf. "Wir empfehlen den 18. November", sagte am Montag eine Sprecherin der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) in Bonn. Die Kirchengemeinden könnten aber zum Beispiel auch den 16. oder 17 nehmen, falls das besser passe für sie, man sei da flexibel. Nur solle der Tag um den 18. November herum liegen.