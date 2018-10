Enthüllung: Audrey Hepburn war Geheimagentin des niederländischen Widerstandes im Zweiten Weltkrieg

Eine bisher unbekannte Seite des Lebens der britisch-niederländischen Schauspielerin und Stilikone Audrey Hepburn wurde dank einer tiefgreifenden Recherche des Schriftstellers Robert Matzen aufgedeckt. In seinem neuen Buch "Dutch Girl: Audrey Hepburn and World War II" will er Beweise dafür liefern, dass das Idol von Millionen während der deutschen Besatzung der Niederlande im Zweiten Weltkrieg zusammen mit dem niederländischen Widerstand gegen die Nazi-Herrschaft gekämpft hatte.