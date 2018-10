3.000-Dollar für leere erste Reihen - US-Rapper kauft 200 Tickets für Konzert seines Konkurrenten

Der US-amerikanische Musiker 50 Cent hat sich mit einem nicht ganz billigen Scherz über seinen Konkurrenten Rapper Ja Rule lustig gemacht. Der Rapper kaufte 200 Tickets für das Konzert seines Rivalen, damit die ersten Reihen während des Auftritts leer blieben.

In einem Instagram-Post, der später entfernt wurde, schrieb der Rapper: „Man hält mich für einen gemeinen Menschen, aber schaut. 15 US-Dollar, wartet, was ich damit tun werde“. Auf einer Webseite für vergünstigte Freizeitangebote kostete ein Ticket für die ersten Reihen nur 15 US-Dollar. In einem weiteren Kommentar erläuterte der Sänger, dass er 200 Plätze in den ersten Reihen für das Konzert von Ja Rule gekauft haben soll, damit sie leer bleiben.

Danach scherzte 50 Cent weiter über Ja Rule auf seinem Instagram-Account, indem er bearbeitete Bilder des zukünftigen Konzerts postete. Auf einem der Fotos sitzt 50 Cent ganz alleine in der ersten Reihe und jubelt. Später veröffentlichte 50 Cent ein weiteres Video, das so geschnitten wurde, dass die Aufnahme eines realen Konzerts mit den Aufnahmen eines leeren Saals zusammengeschnitten wurden.

