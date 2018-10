Frau sprengt sich vor Polizeigebäude in Tunesiens Hauptstadt in die Luft: Neun Verletzte

Quelle: Reuters Frau sprengt sich in die Luft vor Polizeigebäude in Tunesiens Hauptstadt: Neun Verletzte

Im Zentrum der tunesischen Hauptstadt Tunis ist es zu einer schweren Explosion gekommen. Eine Frau habe sich in der Nähe einer Polizeistreife auf der Avenue Bourguiba in die Luft gesprengt, hieß es am Montag aus Polizeikreisen. Mindestens acht Polizisten und ein Zivilist sind demnach bei dem Anschlag verletzt worden. Fotos im Internet zeigten eine riesige Rauchsäule über der Stadt.