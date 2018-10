"Kol­la­teralschaden" des NATO-Manövers: US-Soldaten "vernichten" Biervorräte in Islands Hauptstadt

Quelle: Sputnik

Die US-Truppen, die letzte Woche vor dem Start der größten NATO-Militärübung seit dem Kalten Krieg in Island angekommen sind, haben die gesamten Bierbestände in der Hauptstadt Reykjavík getrunken. Eine beträchtliche Anzahl von Bars in der Innenstadt von Reykjavík hatte nach dem Ansturm durstiger amerikanischer Seeleute und Soldaten keine Biervorräte mehr.