Syriens Nationalmuseum öffnet seine Türen nach sieben Jahren wieder

Quelle: Reuters Syriens Nationalmuseum öffnet seine Türen nach sieben Jahren wieder

Sieben Jahre nach seiner Schließung hat das syrische Nationalmuseum in Damaskus am Sonntag wieder seine Türen für Besucher geöffnet. "Einige archäologische Stätten sind durch Terroristen zum Teil schwer zerstört worden", sagte Syriens Kulturminister Mohammad al-Ahmad der Deutschen Presse-Agentur. Die Eröffnung sei auch ein Zeichen, dass die Sicherheit in der syrischen Hauptstadt wiederhergestellt sei.