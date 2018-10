Israelisches Start-up baut faltbares Elektroauto

© Facebook / City Transformer Israelisches Start-up baut faltbares Elektroauto

Um das Problem des Parkplatzmangels in Städten langfristig zu lösen, hat ein israelisches Start-up ein faltbares Elektroauto entwickelt. Der City Transformer hat einen Unterbau, der sich per Knopfdruck ein- und ausfahren lässt. Eingeklappt ist das Fahrzeug nur noch einen Meter breit und passt somit problemlos in einen Motorradparkplatz.