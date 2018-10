Mehr als 1.200 Kinder kehren seit 2016 freiwillig nach Afghanistan zurück

Seit 2016 sind nach Angaben der Bundesregierung 1.257 afghanische Kinder und Jugendliche freiwillig in ihre Heimat zurückgekehrt. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Linken hervor, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntag) vorliegt.

Davon waren 94 Rückkehrer unbegleitet, also ohne Eltern oder Angehörige. 650 dieser Rückkehrer waren zwölf Jahre alt oder jünger. Allerdings sanken die Zahlen zuletzt: Im ersten Halbjahr 2018 kehrten nur 36 Kinder und Jugendliche im Rahmen eines Rückkehrförderprogramms nach Afghanistan zurück.

Die Kinderrechtsorganisation "Save the Children" hatte unlängst vor Rückführungen von Kindern nach Afghanistan gewarnt. Minderjährige seien in dem kriegszerrissenen Land vielfältigen Gefährdungen ausgesetzt, hieß es in einem Mitte Oktober veröffentlichten Bericht der Hilfsorganisation. Auch das Recht auf Bildung werde ihnen oft vorenthalten. (dpa)

