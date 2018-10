Japan und Indien wollen Zusammenarbeit ausbauen

Japan und Indien wollen ihre Beziehungen angesichts zunehmender Sorgen über Handelsspannungen und die Sicherheitslage in der Region weiter festigen. Im Anschluss an seine Gespräche in China hat der japanische Regierungschef Shinzo Abe am Sonntag seinen indischen Kollegen Narendra Modi in einem Ferienort am Fuße des heiligen Bergs Fuji empfangen. Am Montag kommen die beiden asiatischen Regierungschefs zu formellen Gesprächen in Tokio zusammen.