Georgien wählt Staatsoberhaupt

Am 28. Oktober wählen die Georgier ein neues Staatsoberhaupt. Zur Wahl treten 25 Bewerber an. Wahlberechtigt sind etwa 3,5 Millionen Menschen. Die Amtszeit des künftigen Präsidenten wird sechs Jahre betragen. Übrigens ist es das letzte Mal, dass der georgische Staatschef direkt gewählt wird. Künftig soll ein Wahlmännergremium das Staatsoberhaupt bestimmen.

Insgesamt haben am Sonntag landesweit 3.705 Wahllokale geöffnet. Seine Stimme kann man auch in 55 Wahllokalen in 41 Ländern der Welt abgeben. Sollte keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen, müsste noch eine Stichwahl durchgeführt werden. (dpa/RIA Nowosti)

