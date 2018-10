Zwei Soldaten der UN-Mission in Mali getötet

Bei Attacken gegen die UN-Friedensmission im westafrikanischen Mali sind zwei Soldaten getötet und mehrere Blauhelme verletzt worden. Wie die UN-Mission in Mali am Samstag mitteilte, hätten die Soldaten im Morgengrauen in Ber nahe Timbuktu eine Attacke schwer bewaffneter Kämpfer zurückgeschlagen. Die Angreifer seien mit Raketenwerfern und Maschinengewehren in Pick-ups auf eine Basis der Friedenstruppen vorgerückt.