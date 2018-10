Rom sagt "Basta" – Demonstration gegen Verfall und Verkehrschaos in der Stadt

In Rom haben Tausende Menschen gegen einen Verfall der Stadt demonstriert. Unter dem Motto "Roma dice Basta" (auf Deutsch "Rom sagt Basta") zogen die Menschen am Samstag auf den Kapitolshügel – den Sitz von Bürgermeisterin Virginia Raggi. Zur Protestaktion hatten sechs Frauen aufgerufen, um ihrem Unmut über die Zustände in der Drei-Millionen-Einwohner-Stadt Luft zu machen.