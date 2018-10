Streik am Brüsseler Flughafen: Erneut fallen mehr als 100 Flüge aus

Wegen des Streiks der Gepäckarbeiter am Brüsseler Flughafen kommen am Samstag erneut Tausende Reisende nicht ans Ziel. Nach Angaben eines Flughafensprechers wurden 110 von 550 Verbindungen gestrichen. Im Laufe des Tages könnten noch weitere hinzukommen, berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga. Bereits am Vortag waren rund 130 Verbindungen von dem Ausstand betroffen worden.