Saudischer Außenminister bezeichnet Diskussion um Jamal Khashoggis Tod als "hysterisch"

Saudi-Arabiens Außenminister Adel al-Dschubair hat die Diskussion um den Tod des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi als "hysterisch" bezeichnet. Die Menschen würden Saudi-Arabien für die Tötung verantwortlich machen, noch bevor die Ermittlungen abgeschlossen seien, sagte der Außenminister am Samstag bei einer Sicherheitskonferenz in Bahrain. Er versprach, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen würden.

Der Journalist Jamal Khashoggi war am 2. Oktober in das saudi-arabische Konsulat in Istanbul gegangen, um dort Papiere für seine geplante Hochzeit abzuholen. Danach war er verschwunden. Vor einer Woche berichtete die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA, dass 18 saudische Staatsangehörige festgenommen worden seien, darunter auch der Vizechef des Geheimdienstes. Am Donnerstag gab Riad zu, dass die Verdächtigen in dem Fall mit Vorsatz gehandelt hätten. (dpa)

