US-Bauarbeiter finden in Gebäude rund 1.000 eingemauerte Zähne

Bauarbeiter haben in einem Gebäude in Valdosta im US-Bundesstaat Georgia fast 1.000 eingemauerte Zähne entdeckt. Das ungewöhnliche Versteck befand sich in einer Wand im zweiten Stock. Historiker konnten herausfinden, dass sich in dem im Jahr 1900 gebauten Haus früher eine Zahnarztpraxis befunden hatte.