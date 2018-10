Mexiko bietet Migranten aus Mittelamerika Arbeit und Hilfen an

Quelle: Reuters Mexiko bietet Migranten aus Mittelamerika Arbeit und Hilfen an (Archivbild)

Die mexikanische Regierung hat den Tausenden Migranten aus Mittelamerika Unterstützung angeboten. "Wir wollen, dass du und alle Migranten sich sicher und geschützt fühlen", sagte Präsident Enrique Peña Nieto am Freitag in einem an die Migranten gerichteten Video. "Wir wissen, dass du eine Chance suchst, dass du ein neues Zuhause aufbauen und eine bessere Zukunft für deine Familie und deine Lieben willst. Heute reicht dir Mexiko die Hand."