EU-Kommission setzt sich für Einbeziehung Jordaniens in Syrien-Verhandlungen ein

Quelle: Reuters EU-Kommission setzt sich für Einbeziehung Jordaniens in Syrien-Verhandlungen ein

Die EU-Kommission hat sich vor dem Syrien-Gipfel in Istanbul für eine Einbeziehung Jordaniens in die Bemühungen um eine Befriedung des von einem jahrelangen Konflikt verwüsteten Landes ausgesprochen. An diesem Samstag kommen in Istanbul Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Staatschefs Russlands, Frankreichs und der Türkei, Wladimir Putin, Emmanuel Macron und Recep Tayyip Erdoğan zu Beratungen über die Zukunft Syriens zusammen.