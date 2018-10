Russland stellt Amphibien-Sturmgewehr in Dienst – ADS schießt an Land und unter Wasser

Das russische Verteidigungsministerium hat das Amphibien-Sturmgewehr ADS des russischen Holding-Konzerns Wysokototschnyje Kompleksy – (dt. "Hochpräzisionssysteme") offiziell in den Dienst gestellt. Im Gegensatz zu allen ähnlichen automatischen Waffen ist dieses Gewehr dazu fähig, sowohl unter Wasser als auch auf Land zu schießen. "Es gibt schon die ersten Bestellungen", verkündete Nikolai Komarow, Delegationsleiter des Holdings auf der Messe Interpolytech-2018.

Die Waffe ist bereits 2013 vorgestellt worden, wird jedoch erst jetzt in den Dienst gestellt. Ein absolutes Novum in der Waffentechnik weltweit ist die Schnelligkeit, mit der zwischen den Umgebungsmedien Luft und Wasser gewechselt werden kann: Dafür muss lediglich die entsprechende Munition des russischen Sturmgewehr-Kalibers 5,45x39 Millimeter geladen – Standardmunition oder Unterwassermunition in denselben AK-74-Magazinen – und der Gaszylinder in den passenden Modus umgeschaltet werden, mehr nicht.

Quelle: Sputnik Das ADS (links mitte) und andere Waffen auf der Musterwand des AO "Akademiker A.G. Schipunov-Konstruktionsbüro für Gerätebau" auf der Interpolytech-Messe von 2017

Zuvor waren russische Kampfschwimmer gezwungen, für den Einsatz an Land und unter Wasser zwei Schusswaffen mitzuführen – eine normale und das pfeilverschießende Unterwasser-Sturmgewehr APS. An Land und mit Standardmunition hat das ADS dieselbe effektive Reichweite wie das russische Standard-Sturmgewehr AK-74M. Unter Wasser mit der passenden Munition schafft das ADS 25 Meter auf 5 Metern Tiefe und bis zu 18 Meter weit auf bis zu 20 Metern Tiefe.

Auch potentielle Käufer aus dem Ausland zeigen großes Interesse am ADS. "Sie stellen Anfragen, doch nach gängiger Praxis werden die neuesten Waffen zuerst an die eigenen Streitkräfte geliefert", zitiert die russische Nachrichtenagentur Interfax Nikolai Komarow.

