Nach Bergschlag in Kohlegrube in China: Acht Tote, dreizehn Vermisste

Die Zahl der Toten durch den Bergschlag in einer Kohlegrube in Ostchina ist auf acht gestiegen. Dreizehn Bergleute wurden am Freitag noch vermisst, wie die Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Fünf Leichen seien allein am Donnerstag geborgen worden. Der Bergschlag ereignete sich am Samstag in einer Grube im Kreis Yuncheng in der Provinz Shandong. Die Bergung gestaltete sich schwierig.