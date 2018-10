Russlands Präsident und saudischer König besprechen am Telefon Lage in Syrien und Kashoggi-Mord

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Donnerstag ein Telefongespräch mit dem saudi-arabischen König Salman Abdul Aziz durchgeführt. Das teilte der Pressedienst des Präsidenten mit. Das Gespräch sei von der saudischen Seite initiiert worden. Beide Staatschefs besprachen die Weiterentwicklung der bilateralen Beziehungen, darunter die Partnerschaft in der Energiebranche, sowie die Lage in Syrien und im Nahen Osten.