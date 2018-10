In Türkei inhaftierter Deutscher zu Gefängnisstrafe verurteilt

Quelle: www.globallookpress.com In Türkei inhaftierter Deutscher zu Gefängnisstrafe verurteilt

Ein türkisches Gericht hat den seit März in der Türkei inhaftierten Patrick K. aus Gießen wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation zu sechs Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Weil er ein militärisches Sperrgebiet betreten habe, solle der 29-Jährige außerdem für ein Jahr und acht Monate ins Gefängnis, sagte sein Anwalt Hüseyin Bilgi der Deutschen Presse-Agentur am Freitagmorgen.