Nun sechs Todesopfer bei Überschwemmung in Südrussland, Pipeline beschädigt

In der südrussischen Krasnodar-Region ist die Zahl der Todesopfer bei einer Überschwemmung infolge heftiger Regenfälle auf sechs angestiegen, meldet ein Pressesprecher des Zivil-und Katastrophenschutzes der Region.

"Nach überprüften Daten sind in der Krasnodar-Region infolge heftiger Regenfälle und resultierender Erdrutsche sechs Menschen ums Leben gekommen", zitiert die Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Auch die Zahl der Verletzten ist gestiegen: "Im Moment ist die Anzahl der Menschen, die sich an Ärzte gewendet haben, 50. Davon sind 11 Kinder und zwei schwangere Frauen, von denen eine operativ entbunden werden musste. 13 Menschen wurden in Krankenhäuser eingeliefert", zitiert RIA Nowosti das Gesundheitsministerium der Region. Eine Rentnerin wird vermisst.

In den Bezirken Apscheronski und Tuapsinski der Krasnodar-Region, sowie in den Sotschi-Stadtteilen Adlerski, Lasarewski und Dagomysski sind etwa 11.000 Menschen ohne Stromversorgung.

Ein weiterer Schaden infolge von Erdrutschen wurde in der Region in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vermeldet: Die Erdöl-Pipeline Tichorezk–Tuapse-1 trug wegen äußerer Belastung Rohrrisse davon, etwa fünf Kubikmeter Erdöl sind am und in den Fluss Tuapse ausgetreten. Der Erdöltransport ist vorläufig eingestellt, Umwelt-Dekontaminationsarbeiten am Risspunkt sowie Reparaturarbeiten an der Pipeline sind eingeleitet worden. Eine Kontamination weiterer Gewässer konnte verhindert werden; die Umweltsituation wird ständig überwacht, meldet der Pipeline-Betreiber Tschernomortransneft.

