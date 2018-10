Ärztin leiht sich 300.000 Dollar von Patientin und diagnostiziert vor der Rückzahlung bei ihr Demenz

Einer Ärztin aus dem US-Bundesstaat Tennessee wird vorgeworfen, sich von einer Patientin 300.000 US-Dollar (rund 270.000 Euro) geliehen und, als diese um die Rückzahlung bat, bei ihr Demenz diagnostiziert zu haben.

Wie das Nachrichtenportal Tennessean mit Verweis auf die medizinische Kontrollbehörde berichtet, lieh sich Suellen Lee die Geldsumme bei ihrer langjährigen Patientin und Freundin E.W. und diagnostizierte dann bei ihr eine Demenz, offenbar um der Schuldenrückzahlung zu entkommen. Lee stellte die Diagnose ohne die dazu notwendigen Untersuchungen nur "aufgrund von Beobachtungen". Danach sandte die Ärztin einen Brief mit der Diagnose von E.W. an deren Tochter, die den Brief an die Bank der Patientin weiterleitete. Die Bank verwehrte der Patientin aufgrund des Schreibens den Zugang zu ihrem Bankkonto.

Die 79-jährige Ärztin wies zunächst alle Vorwürfe zurück und behauptet, die vor vielen Jahren gemachten Schulden in Raten abgezahlt zu haben. Sie gab dennoch ihre ärztliche Lizenz ab und zahlte 2.000 US-Dollar Strafe. Sie gab aber an, sie habe das nur gemacht, weil ihr ein Rechtsstreit drohte, bei dem sie keine Chance auf Erfolg hatte. "Das waren alles Lügen, und man hat mir gesagt, würde ich kämpfen, wäre es extrem teuer für mich", sagte Lee.

Mehr zum Thema - Doch keine Altruisten? Paar sammelt Geld für Obdachlosen und behält es für sich