Berliner Polizist von Fahrraddieb niedergestochen und schwer verletzt

Quelle: www.globallookpress.com Berliner Polizist von Fahrraddieb niedergestochen und schwer verletzt (Symbolbild)

In Berlin ist ein Polizist bei der Kontrolle eines mutmaßlichen Fahrraddiebes niedergestochen und schwer verletzt worden. Der Kripo-Beamte war nach Polizeiangaben am Mittwochabend im Stadtteil Lichtenrade auf dem Heimweg nach Hause, als er einen Mann bemerkte, der an seinem eigenen dort abgeschlossenen Fahrrad hantierte. Der 44-jährige gab sich als Polizist zu erkennen und wollte den Verdächtigen festnehmen.