Extreme Staus in Moskau: Fußballer steigen vor Champions-League-Spiel vom Teambus auf S-Bahn um

Die russische Hauptstadt ist für ihre Staus bekannt. Am Mittwochabend ist die Mannschaft des russischen Fußballvereins „Lokomotive Moskau“ dem zähfließenden Verkehr zum Opfer gefallen und musste auf die Moskauer S-Bahn umsteigen, um sich für das wichtige Spiel im Rahmen der League of Champions gegen den portugiesischen FC Porto nicht zu verspäten. Die Verspätung hätte die Meister der russischer Premjer-Liga 2018 viel Geld kosten können.

Am Mittwochabend erreichten die Staus in der russischen Hauptstadt einen Höchststand - die maximal möglichen zehn Punkte. Als der Mannschaftsbus in eine Autoschlange geriet, traf man die Entscheidung, vom öffentlichen ÖPNV Gebrauch zu machen und auf den Zentralring der Moskauer Metro umzusteigen – und zwar zur Freude vieler Fans. In dem offiziellen Twitter-Account lobte der Fußballclub die Moskauer S-Bahn und freute sich darüber, dass es keine Staus bei der S-Bahn gibt. So schaffte die Mannschaft es noch rechtzeitig, ins Stadion zu gelangen und mit dem Training anzufangen. Der Trainer der Mannschaft, Juri Sjomin, erzählte im Interview dem russischen Sportsender Match TV gegenüber, wenn man nicht auf den Moskauer Zentralring umgestiegen wäre, so hätte man das Spiel verpassen können.

Am 19. Oktober verhängte die UEFA über den britischen Verein "Manchester United" eine Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro, weil sich die Mannschaft zum Training verspätete und das Match erst später als geplant anfangen konnte.

Хорошо, что на МЦК не бывает пробок 😉

Успешно добрались на стадион и приступили к разминке! #ЛокоПортуpic.twitter.com/6cVhTbEllG — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 24. Oktober 2018

