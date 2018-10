Sieben Kinder sterben nach Viren-Ausbruch nahe New York

Quelle: www.globallookpress.com Sieben Kinder sterben nach Viren-Ausbruch nahe New York (Symbolbild)

Nach dem Ausbruch einer Viruserkrankung in einer Klinik nahe New York sind sieben Kinder ums Leben gekommen. Elf weitere Kinder hätten sich mit dem sogenannten Adenovirus infiziert, teilte das zuständige Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Die Klinik im Bundesstaat New Jersey liegt etwa anderthalb Autostunden von New York entfernt. Dort sind unter anderem Kinder untergebracht, die besonders anfällig für Krankheiten sind.