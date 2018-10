Zwei Tote bei Wohnhausbrand in Köln - Bergungsarbeiten dauern an

Quelle: www.globallookpress.com Zwei Tote bei Wohnhausbrand in Köln - Bergungsarbeiten dauern an (Symbolbild)

Nach dem verheerenden Brand mit zwei Toten in der Kölner Innenstadt soll am Donnerstagmorgen das gesamte Gebäude kontrolliert werden. Zwar sei das Feuer inzwischen unter Kontrolle, Einsatzkräfte hätten jedoch noch nicht alle Räume des Gebäudes betreten können, teilte die Feuerwehr in der Nacht mit.