Putin zu Conte: Russland und Italien entwickeln ihre Beziehung trotz widriger Umstände weiter

Russland und Italien entwickeln ihre Beziehung weiter, widrigen Umständen zum Trotz. Dies betonte Russlands Präsident Wladimir Putin gegenüber seinem italienischen Kollegen, Premierminister Giuseppe Conte bei dessen Visite in Moskau. Und Conte hegt gar einen Plan, der sich im Slogan "Made [together] with Italy" ausdrücken lässt – und Russland stark einbezieht.