Grenzübergreifender Leichentransport: Schlafende Passagierin erweist sich als tot

Quelle: www.globallookpress.com Grenzübergreifender Leichentransport: Schlafende Passagierin erweist sich als tot (Symbolbild)

Ukrainische Grenzbeamte haben auf dem Rücksitz eines aus Russland fahrenden Autos eine angeschnallte tote Frau entdeckt. Der Vorfall ereignete sich am 23. Oktober am Grenzübergang Goptowka im Gebiet Charkow. Am Steuer saß ein russischer Bürger, auf dem Beifahrersitz war sein Sohn, der einen ukrainischen Pass hatte. Die Tote war ihre Verwandte.