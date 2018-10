"Konnte dem Druck nicht widerstehen": Gericht spricht Spielsüchtigem 2,5 Millionen Euro zu

Das Landesgericht Wiener Neustadt hat am Montag der Klage eines Spielsüchtigen gegen Novomatic Gaming Industries GmbH stattgegeben. Der Konzern muss nun dem Kläger rund 2,5 Millionen zahlen. Der Mann gab vor Gericht an, von 2002 bis 2015 rund zwei Millionen Euro an Spielautomaten verspielt zu haben.