UN-Syrienvermittler de Mistura zu Besuch in Damaskus eingetroffen

Quelle: Reuters UN-Syrienvermittler de Mistura zu Besuch in Damaskus eingetroffen (Archivbild)

Wenige Tage vor dem nächsten Syrien-Gipfel ist der scheidende UN-Sondergesandte Staffan de Mistura zu einem Besuch in Damaskus eingetroffen. In der syrischen Hauptstadt will er mit Regierungsvertretern über das geplante Verfassungskomitee sprechen, wie es am Mittwoch aus Kreisen der Vereinten Nationen hieß. Geplant sei eine Reihe von Treffen. Unklar war zunächst, ob de Mistura auch mit Präsident Baschar al-Assad zusammenkommen wird.