Zugunglück in Taiwan: Menschliches Versagen womöglich Ursache

Nach dem schweren Zugunglück in Taiwan mit 18 Toten verdichten sich die Hinweise auf menschliches Versagen. Das automatische Zugsicherungssystem ATP sei ausgeschaltet gewesen, ohne dass es dafür eine Genehmigung gegeben hatte. Dies teilten die Behörden am Mittwoch mit.

Der Puyuma-Expresszug mit 366 Menschen an Bord war am Sonntag in der östlichen Stadt Suao entgleist. Dabei wurden 187 Menschen verletzt. Erste Ermittlungen der Staatsanwaltschaft hatten ergeben, das überhöhte Geschwindigkeit die Hauptursache für das Unglück gewesen sei, sagte der stellvertretende Generaldirektor von Taiwans Bahnbehörde, Tu Wei. "Menschliche Fehler trugen dazu bei." Warum der Fahrer das ATP-System abgeschaltet hatte, ohne dies zu melden, sei noch unklar. Er hatte zuvor die Zentrale mehrmals kontaktiert und um Hilfe bei einem technischen Problem mit dem Bremssystem gebeten. (dpa)

