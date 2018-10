Ohne Herzen und Nieren aus Urlaub zurück – Brite stirbt in Ägypten und wird seiner Organe beraubt

Quelle: Reuters Ohne Organe aus dem Urlaub – Brite stirbt in Ägypten (Symbolbild: Spender-Niere vor der Transplantation in den Körper des Empfängers)

Ohne Herz und Nieren wurde die Leiche eines Briten, der während seines Familienurlaubs in Ägypten im Oktober verstorben ist, in seine Heimat überführt. Der Organdiebstahl fiel erst auf, als die Leiche in Großbritannien auf Anordnung des zuständigen Gerichtsmediziners einer zweiten Obduktion unterzogen wurde.