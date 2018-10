Trotz Boykottaufrufs – Saudi-Arabien unterzeichnet Verträge für 50 Milliarden US-Dollar

Verträge im Wert von knapp 44 Milliarden Euro hat Saudi-Arabien im Laufe seiner Investorenmesse am Dienstag unterzeichnet. Damit zeigten die Saudis, dass sie immer noch Investitionen an Land ziehen können – trotz Boykott seitens westlicher Politiker und Anführer der globalen Wirtschaft, zu dem diese nach dem bisher nicht aufgeklärten Mord am Journalisten Jamal Khashoggi aufriefen.