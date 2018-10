US-Airforce gibt über 300.000 Dollar für neue Kaffeetassen aus, anstatt sie selbst zu reparieren

Die US-amerikanischen Luftstreitkräfte US Air Force sollen über die Zeitperiode von 2016 bis 2018 ganze 326.000 US-Dollar für neue Spezialkaffeebecher ausgegeben haben. Dies berichtet das Nachrichtenportal USA Today unter Berufung auf die Antwort der Leiterin der Air Force, Heather Wilson, auf eine Anfrage aus dem US-Senat.

Seit drei Jahren hat das US-Militär 391 solcher Kaffeebecher gekauft, die immer wieder im Einsatz kaputt gehen. Diese Becher können Flüssigkeiten an Bord von Luftbetankungsflugzeuge im Flug aufwärmen, haben aber zerbrechliche Henkel, was dazu führte, dass die Militärangehörigen sie oft abbrachen. Eine einzige Tasse kostete 693 US-Dollar im Jahr 2016 und der Preis verdoppelte sich in diesem Jahr auf 1,280 US-Dollar. Dabei hätte man sie leicht reparieren können, anstatt sie komplett zu ersetzen. Auch Heather Wilson betonte, dass man einfach von einem 3D-Drucker Gebrauch hätte machen können, um die zerbrochenen Teile zu ersetzen, was unvergleichbar weniger (ca 0,50 US-Dollar) kosten würde.

