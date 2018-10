Rapper stirbt bei Stunt auf Kleinflugzeug - Keine Zeit zum Fallschirmöffnen mehr

Quelle: www.globallookpress.com Kanadischer Rapper stirbt bei Stunt auf Kleinflugzeug - Keine Zeit zum Fallschirmöffnen mehr (Symbolbild)

Der kanadische Rapper Jon James McMurray ist bei einem Stunt für seinen neuen Clip tödlich verunglückt. Das Unglück passierte am Samstag unweit des Okanagan-Sees in der Provinz British Columbia im Westen des Landes. Der Plan des 34-Jährigen war es, auf der Tragfläche einer fliegenden Cessna spazierenzugehen und dabei zu rappen. Der Mann hatte auch früher seine Fans mit gefährlichen Tricks in Videos überrascht.