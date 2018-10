Bochum: Razzia gegen Drogenbande mit weitreichenden Verbindungen

Quelle: www.globallookpress.com Bochum: Razzia gegen Drogenbande mit weitreichenden Verbindungen

Mit einer Razzia im Ruhrgebiet und mehreren Festnahmen ist die Polizei gegen eine Drogenbande mit bundesweit "weitreichenden kriminellen Verbindungen" vorgegangen. Vier Brüder im Alter von 22, 28, 30 und 32 Jahren seien in Untersuchungshaft genommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Sie sollen in Bochum zu einem weit verzweigten arabisch-libanesischen Clan gehören. Dessen kriminellen Mitgliedern werden Drogenhandel, Waffenhandel und Prostitution vorgeworfen.