Mann muss sich wegen über 45.000 Anrufen bei Polizei verantworten

Wie die örtliche Zeitung Sabah am Montag berichtete, hatte Şeref Can zwischen dem 15. Mai 2017 und dem 15. Mai 2018 sage und schreibe 45.210 Mal die Notrufnummer der Polizei gewählt. Somit habe er die Beamten daran gehindert, ihrer Tätigkeit nachzugehen, argumentierte die Staatsanwaltschaft. Der 55-Jährige entschuldigte sich mit einer Depression:

Vor zwei Jahren haben meine Frau und ich uns scheiden lassen. Ich trank ständig. Ich war deprimiert und hatte niemanden, mit dem ich hätte sprechen können. Also rief ich bei der Polizei an", erklärte Şeref Can.