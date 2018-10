15 Schiffe liegen 120 Jahre unter Sand: Hurrikan "Michael" enthüllt Spuren von altem Sturm

© Facebook 15 Schiffe liegen 120 Jahre unter Sand: Hurrikan "Michael" enthüllt Spuren von altem Sturm

Die Wucht des Hurrikans "Michael" war so groß, dass er nicht nur erhebliche Schäden an der südöstlichen US-Küste angerichtet und eine massive Spur der Zerstörung hinterlassen, sondern auch Schiffswracks ans Licht gebracht hat, die seit 120 Jahren verschüttet waren. "Sie waren seit 1899 meist reglos, als sie in einem Hurrikan zerstört wurden", sagte Sarah Revell, Sprecherin von Floridas Regierung. "Von Zeit zu Zeit waren einige Teile der Wracks zu sehen."