Russisches Militär überprüft finnische Luftwaffenstützpunkte vor NATO-Großmanöver

Russische Militärs werden die finnische Luftwaffeneinheit Lapland Air Command vor den NATO-ManövernTrident Juncture 2018 in Skandinavien inspizieren. Die russischen Inspekteure werden dafür Finnland vom 22. bis 24. Oktober besuchen.

Derartige Inspektionen sind vom Wiener Dokument 2011 der Verhandlungen über vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen (WD 11) der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) vorgesehen und stellen transparenz- und vertrauensbildende Maßnahmen dar. Ziel dieser Visite ist die Überprüfung der Informationen zu Lapland Air Command, die Russland gemäß dem Wiener Dokument 2011 überlassen wurden.

Von Luftwaffenstützpunkten der Lapland Air Command aus werden im Rahmen von Trident Juncture 2018 Einheiten der belgischen und der US-amerikanischen Luftwaffen operieren. Insgesamt nehmen an den Manövern an die 50.000 Militärangehörige aus 30 Ländern (Angehörige und Partner der NATO) teil. Deutschland wird sich an den Militärübungen mit 90 Millionen Euro beteiligen.

