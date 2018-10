New Yorker Hexen verfluchen Richter Kavanaugh und Präsident Trump bei Voodoo-Zeremonie

Quelle: Reuters New Yorker Hexen verfluchen Richter Kavanaugh und Präsident Trump bei Voodoo-Zeremonie

In einem okkultistisch Buchladen für Zauberer und Hexen namens "Catland" in New York haben die Betreiberin des Ladens und Dutzende Gleichgesinnte eine Verfluchungszeremonie durchgeführt, deren Ziel der neue Richter am Obersten Gerichtshof der USA, Brett Kavanaugh, war.