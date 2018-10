Mehr Schlafen für mehr Geld: Japanische Firma belohnt Mitarbeiter für erholsame Nachtruhe

Ein Traum für alle Mitarbeiter: Genug schlafen und mehr verdienen. Anscheinend wird dieser Traum jetzt für einige Menschen in Japan wahr: Ein japanischer Unternehmer belohnt seine Mitarbeiter für einen ausreichend langen und erholsamen Schlaf.

Mitarbeiter des japanischen Hochzeitveranstalters Crazy Inc., die mindestens fünf Tage pro Woche sechs Stunden pro Nacht schlafen, bekommen eine bestimmte Anzahl an Punkten von ihrem Chef Kazuhiko Moriyama geschenkt. Die Punkte dürfen sie für Essen im Wert von 570 US-Dollar pro Jahr in der Kantine der Firma eingetauscht werden. Der Nachtschlaf wird dabei mithilfe einer App verfolgt.

Kazuhiko Moriyama, der Leiter der Firma, meint, dass Mitarbeiter, die glücklich sind, besser arbeiten. Außerdem soll ein Mitarbeiter der Firma im Jahre 2015 durch Überarbeitung gestorben sein, wofür es in Japan ein eigenes Wort gibt: Karōshi. Daraus hat der Firmenleiter anscheinend seine Lehre gezogen. Um weitere Opfer zu verhindern, wirbt die Firma neben ausreichend Erholung außerdem für eine gesündere Ernährung, Sport und eine bessere Atmosphäre im Büro.

