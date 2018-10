Tödliche Affenbande – Makaken steinigen Inder zu Tode, Hinterbliebene zeigen sie an

Quelle: Reuters (Symbolbild: Dressierter Langur-Affe bewacht Lastenfahrrad vor lästigen Rhesusaffen in der nordindischen Stadt Chandigarh)

Im Dorf Tikri m indischen Bundesstaat Uttar Pradesh haben am vergangenen Donnerstag Rhesusaffen einen 72-Jährigen gesteinigt, der gerade Feuerholz sammelte. Die Affen hatten Ziegelsteine von einer Hausruine in der Nähe gesammelt und sie in einer Baumkrone gebunkert.