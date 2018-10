Georgischer Präsidentschaftskandidat verteilt Marihuana-Joints und wird festgenommen

Das erste Cannabis-Fest in Georgien, das von Vertretern der Girchi-Partei organisiert wurde, ist anscheinend nicht wie geplant verlaufen. Den Feiernden wurde es nicht gestattet, eine Bühne und Kioske aufzubauen. Mehr noch: Der Hauptveranstalter wurde für die Verteilung von Joints festgenommen.

Der Vorsitzende der Partei Girchi, Surab Dschaparidse, der als einer der engagiertesten Befürworter der Legalisierung von Cannabis gilt, hat ein paar „Joints“ in einem Park in der georgischen Hauptstadt Tiflis verschenkt. Dies sei aus Protest gemacht worden, weil die Polizei es seiner Partei nicht gestattet hatte, ein richtiges „Cannabis-Fest“ zu organisieren.

Die Veranstaltung wurde von den zuständigen Behörden nicht genehmigt. Anstatt dessen fand ein unerlaubtes Treffen von mehreren Hundert Parteianhängern, sowie Journalisten statt. Beim Treffen erklärte Dschaparidse: "Das, was ich gerade tue, ist in diesem Land strafbar. In diesem Land sollten wir über einen legalen Weg verfügen, um Marihuana zu beschaffen, weil das Verfassungsgericht dies als mein Recht bestätigte. Aber mir wird dieses Recht vorenthalten". "Ich habe einen Joint in meiner Tasche und ich werde ihn jetzt aushändigen", so Georgier. Nachdem Dschaparidse drei Zigaretten aus der Tasche zog und sie an andere Personen übergab, nahm ihn die Polizei fest. Ob es tatsächlich Joints waren, blieb zunächst unklar.

Mehr zum Thema - Völlig legal: Elon Musk raucht während eines Interviews mit Moderator einen Joint und trinkt Alkohol

Surab Dschaparidse setzte sich im Sommer vor dem Verfassungsgericht des Landes durch, was zur Entkriminalisierung des Marihuana-Konsums im Lande führte. Trotz weiterer Versuche bleiben der Anbau von Marihuana und Cannabis-Handel weiterhin verboten.