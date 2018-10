Atombomben der Nazis verhindert: Norwegischer Widerstandskämpfer Joachim Rønneberg ist tot

Der Anführer der historischen Sabotageaktion "Gunnerside" gegen eine Fabrik zur Herstellung von sogenannten schweren Wasser in Norwegen, aus dem Nationalsozialisten Atomwaffen entwickeln wollten, Joachim Rønneberg, ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Das teilte der staatliche norwegische Rundfunk NRK mit.

Rønneberg wurde am 30. August 1919 in der norwegischen Stadt Ålesund geboren. Nach der Besetzung Norwegens durch die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg floh er nach Großbritannien und absolvierte dort seine militärische Ausbildung. Im Februar 1943 wurde Rønneberg Leiter des sechsköpfigen Teams der "Gunnerside". Die Aktion beschädigte die Fabrik für Schweres Wasser Vermork in Rjukan im Jahre 1943 schwer und unterminierte somit im Wesentlichen die Atombombenpläne der NS-Führung.

