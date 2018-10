Australien entschuldigt sich bei Opfern sexuellen Missbrauchs

Australiens Regierungschef Scott Morrison hat sich bei Opfern von sexuellem Kindesmissbrauch in Institutionen wie der katholischen Kirche offiziell entschuldigt. Das Land müsse die "verlorenen Schreie unserer Kinder" anerkennen und um Verzeihung bitten, sagte er am Montag vor dem australischen Parlament, in dem sich zahlreiche Opfer und deren Familien eingefunden hatten.