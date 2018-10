Autonome attackierten kanadische Botschaft in Athen

Linksautonome haben am Sonntag in Athen die kanadische Botschaft angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, seien der Eingang beschädigt und Farbbeutel auf die Fassade geschleudert worden. Niemand sei dabei zu Schaden gekommen. Die linke Aktivistengruppe "Rubikon" erklärte im Internet, sie habe gegen kanadische Investitionen in eine Goldmine in Nordgriechenland protestieren wollen.