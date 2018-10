Israel verschiebt Räumung von Beduinendorf "für kurze Zeit"

Quelle: Reuters Israel verschiebt Räumung von Beduinendorf "für kurze Zeit"

Die umstrittene Räumung eines Beduinendorfes im Westjordanland soll nach Worten des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu für kurze Zeit verschoben werden. Ziel sei es, mit den Einwohnern von Chan Al-Ahmar eine Einigung über eine freiwillige Räumung zu erzielen, sagte Netanjahu am Sonntag bei einem Treffen mit US-Finanzminister Steven Mnuchin in Jerusalem. Die Anklage des Internationalen Strafgerichtshofes hatte Israel am Mittwoch vor dem Abriss des Beduinendorfes gewarnt.