Iran weist Einmischung in US-Wahlen als "Wahnvorstellung" zurück

Quelle: www.globallookpress.com Iran weist Einmischung in US-Wahlen als "Wahnvorstellung" zurück (Symbolbild)

Der Iran hat US-amerikanische Vorwürfe über eine mögliche Einmischung Teherans in die bevorstehenden US-Kongresswahlen als falsch und grundlos zurückgewiesen. "Die Amerikaner leiden diesbezüglich anscheinend an Wahnvorstellungen", sagte der iranische Außenamtssprecher Bahram Ghassemi am Sonntag. In Washington existiere eine "fiktive Liste" mit täglich neuen Namen und Unterstellungen, um von eigenen innenpolitischen Streitigkeiten abzulenken.